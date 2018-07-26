Эмин Агаларов ответил на самые щекотливые вопросы. Популярный исполнитель и бизнесмен рассказал, почему первое время его избраннице было нелегко, и сообщил, что ни за какие деньги не примет участия в реалити-шоу Дом-2.

Эмин Агаларов ответил на самые щекотливые вопросы. Популярный исполнитель и бизнесмен рассказал, почему первое время его избраннице было нелегко, и сообщил, что ни за какие деньги не примет участия в реалити-шоу "Дом-2".14 июля Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. На торжестве присутствовало множество родных и друзей пары, не обошлось без представителей отечественного шоу-бизнеса. По признанию артиста, самым запоминающимся моментом для него стал миг, когда они сказали друг другу "да".В женщинах певец больше всего ценит понимание. "Из-за занятости меня часто не бывает дома. Плюс ко всему я достаточно ревнивый человек. В общем, нелегко приходилось Алене первое время", – констатировал артист.Агаларов не скрывает, что он довольно эмоциональный. Например, он страшно злится, если его критикуют. "Но обоснованные замечания принимаю. Особенно от людей, которых уважаю и мнение которых для меня важно", – отметил Эмин.Певец раскрыл несколько своих секретов. Так, он сообщил, что хорошо рисует, причем делает это регулярно. "В основном изображаю геометрические фигуры. Если говорить про жанр, что-то вроде кубизма. Четкие линии, круги", – признался певец. А еще он бы хотел попробовать себя в танцах. "Скорее всего, это будет что-то зажигательное и ритмичное", – предположил Агаларов. И ни за какие деньги, по его словам, он бы не согласился участвовать в шоу типа "Дом-2" или "Холостяк".Эмин Агаларов не только популярный исполнитель, но и преуспевающий бизнесмен. Однако своим детям он старается внедрить мысль, что нужно ценить то, что имеешь. " Да, у них обеспеченное детство, большой дом, няни, репетиторы, охранники... Я рос в совершенно других, скромных, условиях. Приходится быть строгим и на личном примере показывать, как достаются деньги и другие блага", – цитирует Эмина Агаларова .