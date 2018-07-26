Губернаторских амбиций поубавилось. Два человека отказались бороться за кресло хозяина Белого Дома. Облизбирком подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов на регистрацию. Изначально 8 политических партий выдвинули по одному кандидату. Но два человека, Олег Павлецов и Александр Леонтьев, документы на регистрацию не представили. Быть может причиной их самоустранения стал так называемый муниципальный фильтр.
Губернаторских амбиций поубавилось. Два человека отказались бороться за кресло хозяина Белого Дома. Облизбирком подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов на регистрацию. Изначально 8 политических партий выдвинули по одному кандидату. Но два человека, Олег Павлецов и Александр Леонтьев, документы на регистрацию не представили. Быть может причиной их самоустранения стал так называемый муниципальный фильтр. Ведь для того, чтобы кандидата зарегистрировали, ему необходимо собрать минимум 128 подписей депутатов из муниципальных образований. И Павлецов и Леонтьев заранее посчитали, что через этот фильтр не пройдут. Таким образом, на сегодняшний день, борьбу за кресло губернатора продолжают Светлана Орлова
, Максим Шевченко, Владимир Сипягин, Сергей Бирюков, Сергей Глумов и Иван Алтухов.
Сергей Канищев, зам. председателя облизбиркома: "В течение трёх дней по закону мы должны опубликовать на сайте фамилии депутатов, которые оставили свои подписи за каждого из кандидатов в губернаторы. У нас есть 10 дней для того, чтобы рассмотреть все документы и либо зарегистрировать, либо отказать в регистрации кандидатам".
Окончательный список зарегистрированных кандидатов на пост губернатора будет озвучен 6 августа. Что же касается выборов в Законодательное Собрание, то, по единому избирательному округу, документы на регистрацию подали 8 избирательных объединений, два из них КПСС и Единую Россию облизбиркомом уже зарегистрировал. Одномандатные избирательные округа. Здесь на 19 мандатов претендуют 84 человека. Они пока также ожидают регистрации. В целом выборная компания проходит относительно спокойно, резюмировал Сергей КАнищев. В облизбирком поступило всего лишь одна жалоба, не считая обращения Максима Шевченко в Следственный комитет России. В нём говорится о давлении и угрозах в адрес муниципальных депутатов от имени действующего губернатора во время сбора подписей в поддержку других кандидатов. Но это в облизбиркоме называют нормальным рабочим процессом. И несколько слов об электорате. Представитель облизбиркома напомнил, на выборах 9 сентября во Владимирской области продолжит работу система Мобильный избиратель.
Сергей Канищев, зам. председателя облизбиркома: "Все жители области которые в день голосования будут находиться на территории Владимирской области, но не по месту своей регистрации, могут заранее, так же как это было на президентских выборах, подать заявления о включении их в списки избирателей по месту нахождения. С 25 июля по 5 сентября это можно сделать в любом многофункциональном центре, в любой территориальной избирательной комиссии, либо на Едином портале Госуслуг, а в период с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии".