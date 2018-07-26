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<a href="http://33live.ru/novosti/26-07-2018-pretendenty-na-kreslo-gubernatora-sxodyat-s-distancii.html" target="_blank">Претенденты на кресло губернатора сходят с дистанции</a> - Губернаторских амбиций поубавилось. Два человека отказались бороться за кресло хозяина Белого Дома. Облизбирком подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов на регистрацию. Изначально 8 политических партий выдвинули по одному кандидату. Но два человека, Олег Павлецов и Александр Леонтьев, документы на регистрацию не представили. Быть может причиной их самоустранения стал так называемый муниципальный фильтр.