Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американке
Меган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты – принца Гарри.
Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт прежде, чем сделать
предложение возлюбленной.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американке
Меган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты – принца Гарри.
Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт прежде, чем сделать
предложение возлюбленной.
С того момента как Миддлтон вошла в королевскую семью, у нее
сложились очень теплые взаимоотношения с Гарри. Герцогиня стала наставницей принца
в части его взаимоотношений с женщинами.
Супруга принца Уильяма несколько раз организовывала для
родственника свидания вслепую. И поддерживала, когда очередные отношения внука
королевы заканчивались крахом.
Поэтому, когда принц почувствовал, что нашел настоящую
любовь он пошел за советом к Миддлтон. Герцогиня мгновенно одобрила кандидатуру
Меган Маркл. "Гарри и Кейт были очень близки, она была ему наставником, и он
хотел ее одобрения. Кейт отличается от Меган во многих отношениях, но Миддлтон многое
сделала для того, чтобы американская актриса стала женой королевского отпрыска",
– сообщает журнал Grazia UK.
Конечно, в этом вопросе герцогиня Кембриджская не упустила и
своей выгоды. "Друзья Миддлтон говорят, что она в восторге от того, что на нее теперь оказывается меньше давления – все внимание сконцентрированно на Маркл. Миддлтон хочет посвятить себя семье и как можно реже появляться на страницах таблоидов",
– цитирует издание анонимного инсайдера.
Отмечается, что крепкая дружба между девушками пока не
сложилась. Однако Кейт не оставляет попыток сблизиться с новой родственницей.