Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американке Меган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты – принца Гарри. Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт прежде, чем сделать предложение возлюбленной.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американкеМеган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты – принца Гарри.Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт прежде, чем сделатьпредложение возлюбленной.С того момента как Миддлтон вошла в королевскую семью, у неесложились очень теплые взаимоотношения с Гарри. Герцогиня стала наставницей принцав части его взаимоотношений с женщинами.Супруга принца Уильяма несколько раз организовывала дляродственника свидания вслепую. И поддерживала, когда очередные отношения внукакоролевы заканчивались крахом.Поэтому, когда принц почувствовал, что нашел настоящуюлюбовь он пошел за советом к Миддлтон. Герцогиня мгновенно одобрила кандидатуруМеган Маркл. "Гарри и Кейт были очень близки, она была ему наставником, и онхотел ее одобрения. Кейт отличается от Меган во многих отношениях, но Миддлтон многоесделала для того, чтобы американская актриса стала женой королевского отпрыска",– сообщает журнал Grazia UK.Конечно, в этом вопросе герцогиня Кембриджская не упустила исвоей выгоды. "Друзья Миддлтон говорят, что она в восторге от того, что на нее теперь оказывается меньше давления – все внимание сконцентрированно на Маркл. Миддлтон хочет посвятить себя семье и как можно реже появляться на страницах таблоидов",– цитирует издание анонимного инсайдера.Отмечается, что крепкая дружба между девушками пока несложилась. Однако Кейт не оставляет попыток сблизиться с новой родственницей.