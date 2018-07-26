Миллион на 49 школу, награду - Герману Грефу и названия - новым улицам города. Сегодня прошло очередное заседание владимирского Горсовета. Какие проекты утвердили депутаты, а в каких - мнения разошлись? Узнала Маргарита Махрова.

Миллион на 49 школу, награду - Герману Грефу и названия - новым улицам города. Сегодня прошло очередное заседание владимирского Горсовета. Какие проекты утвердили депутаты, а в каких - мнения разошлись? Узнала Маргарита Махрова.В числе первых решений, утверждённых депутатами, названия новых улиц в микрорайоне Полянка. При выборе постарались учесть географические признаки территории и сохранить историческую связь. К примеру, раньше, на месте Полянки была деревня Фалалеевка, поэтому один из переулков будет Фалалеевским. Это и другие названия депутаты утвердили.Сергей Сысуев, зам. главы администрации г. Владимира: "Славянский переулок, улица Большая Полянка, улица Малая Полянка, улица 1-я Просёлочная, улица 2-я Просёлочная, Боголюбка".Дискуссию у депутатов вызвало предложение, наградить знаком отличия за заслуги перед городом Владимиром Германа Грефа, который находится у руля крупнейшего банка страны. И на который кстати много нареканий, особенно в глубинке. Просьба - отметить Грефа - пришла от станции юных натуралистов.Владимир Гарёв, первый зам. главы администрации г. Владимира: "За существенный личный вклад в развитие и поддержание "Патриаршего сада", как социокультурного объекта просвещения, образования и культуры города Владимира. Кроме того, при содействии личном Германа Оскаровича на Театральной площади завершается строительство фонтанного свето-музыкального комплекса".Дмитрий Кушпита, депутат Горсовета: "Если бы он вложил в наш город свои личные деньги - то нет вопросов. Потом, знаете, мне кажется, в нашем городе достаточно много людей, которые достойны этого звания. Вот мы сегодня будем рассматривать пожертвования, спонсорские вливания на наш с вами праздник. Вот эти люди вносят свои личные деньги. Только мы их почему-то такими знаками не отличаем".Воздержались от голосования по этому вопросу представители фракции ЛДПР. Как подчеркнул депутат Валерий Пузанов, избиратели не раз жаловались ему, что в местных отделениях банка, которым руководит Греф, не всегда комфортные условия для людей. Тем не менее, решение о награждении Грефа значком прошло. Только трое проголосовали против; ещё двое воздержались. На заседании зашла речь и об изменениях в бюджет. Дополнительного одного миллиона рублей потребовала новая 49 школа. Открыться она должна 1 сентября, сейчас там завершаются работы по благоустройству школьного двора и идёт внутренняя отделка помещений. Деньги планируют перераспределить из резерва, предусмотренного на софинансирование областных и федеральных программ. Они нужны...Ольга Деева, глава г. Владимира, председатель Горсовета: "Для того, чтобы школа прошла лицензирование, есть определённое оборудование, которое должны использовать на этой школе, чтобы дополнительно провести замеры шума, различного воздействия извне, радиации и всё такое. Без этого просто школа не будет лицензирована".Кроме того, депутаты приняли решение перераспределить бюджетные средства на ремонт тротуаров в детско-юношеском лагере "Икар", на этой неделе он отметил своё 60-летие. По муниципальной программе "Молодёжь и город", отремонтировать планируют 880 квадратных метров асфальтового покрытия. На это требуется 1 миллион 187 тысяч рублей. Ремонт можно будет провести за счёт средств, сэкономленных в результате торгов по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Кроме того, за счёт перераспределения средств бюджета, депутаты решили запасти дополнительный объём песко-соляной и противогололёдной смеси.Cергей Литвинкин, зам. главы администрации г. Владимира: "На сегодня, исходя из возможностей бюджета, для создания дополнительного запаса в количестве 10 тонн пескосоляной смеси, администрация города предлагает определить источник финансирования, предусмотренный в структуре расходов управления ЖКХ, на муниципальную поддержку проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах в сумме 8 миллионов 350 тысяч рублей".Дело в том, что по постановлению губернатора, в 2018-2019 году капремонт проводится за счёт средств собственников, а значит, заложенные бюджетом этого года "ремонтные" деньги в результате остались невостребованными, теперь они пойдут на борьбу с наледью на дорогах Владимира.