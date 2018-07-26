Представители Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии придумали хитрый способ бороться с контентом для взрослых в Интернете. Их программисты разработали специальную нейросеть, которая одевает обнаженных женщин, чьи изображения гуляют по Сети.

Представители Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии придумали хитрый способ бороться с контентом для взрослых в Интернете. Их программисты разработали специальную нейросеть, которая "одевает" обнаженных женщин, чьи изображения гуляют по Сети, сообщает The Register.Таким образом католики собираются бороться с порнографией. Авторы проекта загрузили в алгоритм более двух тысяч фотографий полностью обнаженных женщин, а также девушек в купальниках. Таким образом программе дали понять, какие части дамских тел необходимо будет прикрыть.Бразильские верующие говорят, что не хотят навязывать свои этические и эстетические представления всем, поэтому их программа появится в виде приложения для браузера, которое можно будет отключить в любой момент.Пока "одевающая" нейроесть к запуску неготова – купальники, которые программа цепляет на голых женщин, часто "сползают", появляясь не совсем там, где нужно.Кроме того, оказалось, что алгоритм умеет не только одевать нарисованных женщин, но и раздевать их. Программисты удивлены – такому они нейросеть не учили.