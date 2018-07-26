На дороге провода, а никому нет дела? Накануне с тревожным сигналом к нам обратился телезритель. Он рассказал, что на Юрьев-Польской дороге, при повороте на село Богослово, поперёк проезжей части лежат провода. Судя по фото- и видеоматериалам, которые местный житель прислал к нам в редакцию, провода тянулись через дорогу от упавшего столба. И по мнению очевидца этой ситуации такая картина вполне может спровоцировать аварию.

На дороге провода, а никому нет дела? Накануне с тревожным сигналом к нам обратился телезритель. Он рассказал, что на Юрьев-Польской дороге, при повороте на село Богослово, поперёк проезжей части лежат провода. Судя по фото- и видеоматериалам, которые местный житель прислал к нам в редакцию, провода тянулись через дорогу от упавшего столба. И по мнению очевидца этой ситуации такая картина вполне может спровоцировать аварию.Андрей Захаров, житель с. Богослово: "Большое количество машин едет по этому проводу, со скоростью 80 километров и даже быстрее. Я сразу понял, что это опасная ситуация. Провод может намотаться на колесо и может произойти серьёзное ДТП. Я позвонил в дежурную часть ДПС и сообщил об этом. Сказали, что передадут это в соответствующие службы и я поехал дальше в город. Примерно через 3 часа я возвращался из города обратно в Богослово и с удивлением увидел, что провод до сих пор лежит".Андрей повторно сообщил о проводах на дороге в ДПС и по номеру 112. До приезда ремонтников, чтобы избежать аварии, он сам соорудил импровизированную баррикаду из старых покрышек, которые нашёл на обочине. Увидев её, водители стали снижать скорость до подъезда к опасному участку. Переживания мужчины не напрасны. В 2012 во Владимире происшествие из-за проводов едва не привело к трагедии. На перекрёстке Суздальского проспекта и улицы Комиссарова - проезжавшая фура оборвала троллейбусные провода и они тоже оказались на проезжей части. В них запутались колёса джипа и авто резко перевернулось. Водитель получил травмы. Что касается Юрьев-Польской дороги, то провода убрали только через несколько часов. Вероятно, это сделала бригада ремонтников. Благодаря неравнодушному гражданину, в аварию никто не попал.