Становятся известны новые подробности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Оказывается, лидеры двух стран разделили Косово.

Становятся известны новые подробности встречи ВладимираПутина и Дональда Трампа в Хельсинки. Оказывается, лидеры двух стран разделилиКосово.На саммите в столице Финляндии президенты обсудили Косово исогласовали свои позиции по этому вопросу, пишет приштинская Gazeta Express соссылкой на дипломатические источники. По их информации, президент США далзеленый свет на разделение частично признанного государства.Администрация Трампа согласилась с тем, что Косово предоставит Сербии свои северные регионы, а в ответ Белград должен признать республику.Издание утверждает, что изменение во взглядах по сравнению спредыдущими президентами США, которые выступали за нерушимость границ Косово, связанос приходом Джона Болтона на пост советника Трампа по национальной безопасности.Он известен антикосовскими взглядами с тех пор, когда был американскимпредставителем в ООН.Республика Косово – частично признанное государство наБалканском полуострове, основное население которого составляют албанцы. Сербиясчитает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции,частью своей территории. Россия независимость Косово не признает: Москвасчитает регион частью Сербии. США занимают противоположную позицию.Напомним, что в июне 2018 года президент Сербии АлександрВучич заявил, что вопрос о непризнанном государстве Косово сербский народ будетрешать на референдуме. А 28 июня сербы Косово и Метохии написали открытоеписьмо Владимиру Путину, в котором просят его использовать все дипломатическиесредства для того, чтобы остановить легализацию албанского сепаратизма в южномкрае Сербии. Позже сербский министр инноваций и технологий Ненад Попович в своюочередь призвал Россию включиться в диалог по Косово.В конце мая трое сербов пострадали от рук албанцев во времяпопытки посетить разрушенную церковь Святой Троицы в селе Петрич вблизи городаПеч в Косово. Нападения на сербов продолжились и после этого инцидента.