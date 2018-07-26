Отношения России и Турции находятся на подъеме в таких областях, как экономика и борьба с терроризмом в Сирии. Товарооборот между двумя странами только за прошлый год вырос на 40% и перевалил за 22 миллиарда долларов, заявил Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Отношения России и Турции находятся на подъеме в таких областях, как экономика и борьба с терроризмом в Сирии. Товарооборот между двумя странами только за прошлый год вырос на 40% и перевалил за 22 миллиарда долларов, заявил Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.Тот, в свою очередь, отметил, что сотрудничество двух стран на таком подъеме, что это даже вызывает зависть других государств.После этого Владимир Путин напомнил Эрдогану о приглашении в ресторан. Глава Турции ответил, что его предложение все еще в силе. На это президент РФ сказал, что пойдет в ресторан только тогда, когда Анкара пустит российскую мясную продукцию на турецкий рынок.