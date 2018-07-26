Сотрудники московской полиции рассказали об успехах в расследовании расстрела двоих мужчин, совершенного на Нагатинской набережной во время матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Главным подозреваемым оказался один из пострадавших.

Сотрудники московской полиции рассказали об успехах в расследовании расстрела двоих мужчин, совершенного на Нагатинской набережной во время матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Главным подозреваемым оказался один из пострадавших.По материалам расследования, неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял двоих мужчин, которые слушали трансляцию матча по радиоприемнику в самодельном шалаше. 47-летний местный житель от полученного ранения скончался на месте, его 43-летний компаньон, уроженец Чувашии, был госпитализирован с ранением плеча.Известно, что оба пострадавших вели асоциальный образ жизни,пишет "Московский комсомолец". В связи с этим первое время правоохранители предполагали, что мужчины попросту нарушили покой местных жителей, один из которых решил жестоко расправиться с маргиналами.Однако множество улик и логических цепочек указали на то, что преступление совершил один из пострадавших. В ходу расследования выяснилось, что чуваш убил приятеля, а затем, чтобы отвести подозрения, причинил себе огнестрельное ранение.Ранее сообщалось, что двое мужчин попали под пули во время состязания России и Хорватии в рамках мундиаля. Во время прослушивания матча по радио в самодельном жилище по ним якобы открыли огонь.Несколько пуль угодили в 47-летнего Игоря, который завалился на бок и захрипел. 43-летний Андрей же, превозмогая боль в плече, добежал до ближайшей автозаправки и попросил вызвать помощь.