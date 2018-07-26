Поговаривают, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов ждут первенца. Известен даже пол будущего малыша.

Поговаривают, что телеведущая Регина Тодоренко и певец ВладТопалов ждут первенца. Известен даже пол будущего малыша.Как сообщает издание Super.ru, ребенок звезд родится в декабре. Регина носит подсердцем сына.Новость очень взволновала фанатов. В комментариях к публикации посыпалисьвопросы и предположения. Некоторые поклонники утверждали, что Тодоренко неможет рожать в декабре так как у нее уже очень большой живот, другие отмечали,что узи-исследование – вещь ненадежная "Какв декабре??живот уже большой.а ходить получается еще 5 месяцев? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "еслив декабре, то у нее середина второго триместра", "Мне просто интересно. Когда,по вашим публикациям, она рожает в декабре, какой нафиг мальчик?! У нас впервом триместре научились определять пол ребенка?" – рассуждалиинтернет-обыватели.Будущие родители пока официально не объявляли о скоромпополнении. Однако почитатели пары уверены, знаменитости вот-вот станутродителями. Такие разговоры пошли после того, как Тодоренко и Топаловвышли в свет, причем телеведущая выбрала для появления на публике весьмасвободное платье.Отметим, что недавно стало известно о свадьбе звезд. Пара выложила на своих страницах фотографии недвусмысленнонамекающие на скорое бракосочетание.Отметим, что для Регины будущий брак станет первым, а дляВлада – вторым. Недавно певец оформил развод с дочерью миллионера, дизайнеромКсенией Данилиной. В интервью Влад отметил, что до свадьбы они почти не жиливместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием.Добавим, что об интрижке телеведущей с певцом судачили еще в начале года. Однако тогда знаменитости утверждали, что их связывают исключительнодружеские отношения.