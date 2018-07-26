Поговаривают, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад
Топалов ждут первенца. Известен даже пол будущего малыша.
Поговаривают, что телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад
Топалов ждут первенца. Известен даже пол будущего малыша.
Как сообщает издание Super.ru, ребенок звезд родится в декабре. Регина носит под
сердцем сына.
Новость очень взволновала фанатов. В комментариях к публикации посыпались
вопросы и предположения. Некоторые поклонники утверждали, что Тодоренко не
может рожать в декабре так как у нее уже очень большой живот, другие отмечали,
что узи-исследование – вещь ненадежная "Как
в декабре??живот уже большой.а ходить получается еще 5 месяцев? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "если
в декабре, то у нее середина второго триместра", "Мне просто интересно. Когда
,по вашим публикациям, она рожает в декабре, какой нафиг мальчик?! У нас в
первом триместре научились определять пол ребенка?" – рассуждали
интернет-обыватели.
Будущие родители пока официально не объявляли о скором
пополнении. Однако почитатели пары уверены, знаменитости вот-вот станут
родителями. Такие разговоры пошли после того, как Тодоренко и Топалов
вышли в свет, причем телеведущая выбрала для появления на публике весьма
свободное платье.
Отметим, что недавно стало известно о свадьбе звезд. Пара выложила на своих страницах фотографии недвусмысленно
намекающие на скорое бракосочетание.
Отметим, что для Регины будущий брак станет первым, а для
Влада – вторым. Недавно певец оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером
Ксенией Данилиной. В интервью Влад отметил, что до свадьбы они почти не жили
вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием.
Добавим, что об интрижке телеведущей с певцом судачили еще в начале года. Однако тогда знаменитости утверждали, что их связывают исключительно
дружеские отношения.