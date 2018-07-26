Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост,
появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте,
скорее всего, фейк, считают друзья певца.
Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост,
появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте,
скорее всего, фейк, считают друзья певца.
Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост,
появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте,
скорее всего, фейк, считают друзья певца.
Успех в шоу-бизнесе зависит только от работоспособности – но
никак не от национальности или сексуальной ориентации, уверен Иосиф Пригожин. Продюсер
и его супруга Валерия давно дружат с Дмитрием Маликовым – и не представляют,
что могло подвигнуть музыканта на такое заявление. Возможно, его обидел
какой-нибудь еврей или кто-то из "другого профсоюза", в шутку
предположил Пригожин.
Вечером 25 июля в Twitter Дмитрия Маликова появился пост о
том, что к успеху в шоу-бизнесе ведут две дороги: "пе...ство" (гейство)
и "еврейство". Част подписчиков поддержали своего кумира. Другие
заступились за ЛГБТ-сообщество и евреев – обвинив при этом Маликова в
антисемитизме и нетолерантности. Примерно через час пост был удален.
Иосиф Пригожин считает, что пост – всего лишь шутка,
неудачный хайп. Возможно, Маликов хотел перебить успех Николая Баскова с
Филиппом Киркоровым и перетянуть на себя внимание российских слушателей после
выхода их песни "Ибица", иронизирует продюсер. Хотя, признает
Пригожин, в удаленном посте музыканта есть некая доля истины.
"Евреи в самом деле играют значительную роль в
индустрии мирового шоу-бизнеса и вообще бизнеса. Хотя мне в моей карьере евреи
особо не помогали. После моего приезда в Москву из Дагестана я пробивался сам и
как-то обошелся без помощи евреев или геев", – цитирует продюсера
.
А вот юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур, которые
много лет дружат с семьей Маликова, уверены, что пост – это эпатаж или фейк. Они
знают Дмитрия, как интеллигентного человека и талантливого музыканта, писать
такие глупости он не может.
Сам исполнитель
объяснил произошедшее взломом странички. "Друзья! На нашу семью усилились
хакерские взломы. В частности, у меня возникли проблемы в Twitter, у моей
дочери Стефании несколько дней не работает страница в Instagram. Мы работаем
над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте
осторожны!" – написал певец в Facebook.
Маликов тем временем заявил, что его аккаунт в Twitter и страницу его дочери
Стефании в Instagram взломали. Певец заверяет, что работает над восстановлением
и призывает подписчиков к осторожности.