Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост, появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте, скорее всего, фейк, считают друзья певца.

Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост,появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте,скорее всего, фейк, считают друзья певца.Дмитрий Маликов – не гей и не еврей. А скандальный пост,появившийся 25 июля в его Twitter-аккаунте,скорее всего, фейк, считают друзья певца.Успех в шоу-бизнесе зависит только от работоспособности – ноникак не от национальности или сексуальной ориентации, уверен Иосиф Пригожин. Продюсери его супруга Валерия давно дружат с Дмитрием Маликовым – и не представляют,что могло подвигнуть музыканта на такое заявление. Возможно, его обиделкакой-нибудь еврей или кто-то из "другого профсоюза", в шуткупредположил Пригожин.Вечером 25 июля в Twitter Дмитрия Маликова появился пост отом, что к успеху в шоу-бизнесе ведут две дороги: "пе...ство" (гейство)и "еврейство". Част подписчиков поддержали своего кумира. Другиезаступились за ЛГБТ-сообщество и евреев – обвинив при этом Маликова вантисемитизме и нетолерантности. Примерно через час пост был удален.Иосиф Пригожин считает, что пост – всего лишь шутка,неудачный хайп. Возможно, Маликов хотел перебить успех Николая Баскова сФилиппом Киркоровым и перетянуть на себя внимание российских слушателей послевыхода их песни "Ибица", иронизирует продюсер. Хотя, признаетПригожин, в удаленном посте музыканта есть некая доля истины."Евреи в самом деле играют значительную роль виндустрии мирового шоу-бизнеса и вообще бизнеса. Хотя мне в моей карьере евреиособо не помогали. После моего приезда в Москву из Дагестана я пробивался сам икак-то обошелся без помощи евреев или геев", – цитирует продюсераА вот юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур, которыемного лет дружат с семьей Маликова, уверены, что пост – это эпатаж или фейк. Онизнают Дмитрия, как интеллигентного человека и талантливого музыканта, писатьтакие глупости он не может.Сам исполнительобъяснил произошедшее взломом странички. "Друзья! На нашу семью усилилисьхакерские взломы. В частности, у меня возникли проблемы в Twitter, у моейдочери Стефании несколько дней не работает страница в Instagram. Мы работаемнад восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьтеосторожны!" – написал певец в Facebook.Маликов тем временем заявил, что его аккаунт в Twitter и страницу его дочериСтефании в Instagram взломали. Певец заверяет, что работает над восстановлениеми призывает подписчиков к осторожности.