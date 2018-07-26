В телекоммуникациях и информационных технологиях существует понятие мультиплексирования – передачи сразу нескольких потоков данных по одному каналу. Учёные доказали, что нейроны мозга используют ту же стратегию и способны обрабатывать несколько входящих сигналов, переключаясь с одного на другой.

В информационных технологиях и связи существует понятие под названием мультиплексирование. Это передача нескольких потоков данных с меньшей пропускной способностью по одному и тому же каналу.Удивительно, но нейроны мозга могут использовать аналогичную стратегию. Такое открытие сделали учёные из Университета Дьюка в США. Согласно новым данным, клетки мозга способны обрабатывать несколько сигналов одновременно, быстро переключаясь с одного на другой.В своих экспериментах нейробиологи изучали реакцию обезьян на звуковые сигналы. Оказалось, что один и тот же нейрон может кодировать информацию из двух различных источников, переключаясь между сигналом, связанным с одним звуком, и сигналом, связанным с другим звуком."Вопрос, заключается в том, как нейроны сохраняют информацию о двух разных стимулах одновременно", — рассуждает ведущий автор работы профессор Дженнифер Грох (Jennifer Groh).В предыдущих исследованиях специалисты изучали, как нейроны воспринимают отдельные сигналы, скажем, звук или изображение. Однако такой подход имеет некоторые ограничения и не учитывает сложность реального мира, ведь наш мозг постоянно реагирует на несколько "раздражителей". Например, человек может поддерживать разговор с собеседником и при этом слышать фоновую музыку.В новой работе Грох и её коллеги выяснили, что в один период времени каждый конкретный нейрон реагирует на один стимул, а в другой период – на другой. И эти временные отрезки очень быстро чередуются.Как уже упоминалось, испытания проводились с приматами. Животных помещали в тёмную комнату и обучали смотреть в направлении звуков, которые они слышали. При этом учёные включали либо один, либо два звуковых сигнала. Во втором случае использовались звуки разных частот и исходили из разных мест.Наблюдения показали следующее. Когда команда включала одновременно два звука, обезьяны сначала смотрели в направлении одного источника, затем – другого. Иными словами, они различали эти звуки и понимали, что исходят они не из одного источника.Но что происходило в это время в мозге животных? Чтобы отследить активность нейронов, специалисты подключили электроды к области под названием нижнее двухолмие. Этот небольшой участок мозга является ключевым отрезком так называемого слухового пути, поясняют нейробиологи.В ходе экспериментов они измеряли пики электрической активности, вызванные деятельностью клеток мозга. Авторы работы отслеживали реакцию отдельных нейронов как на одиночные звуки, так и их комбинацию.Оказалось, что каждый конкретный нейрон реагировал на один звук с одной скоростью, а на второй – с другой. Когда же звуки воспроизводились одновременно, нейрон действительно переключал своё "внимание" с одного звука на другой, при этом чередовалась и скорость реакции. В одних случаях на обработку сигнала уходило буквально полсекунды, в других чуть больше, уточняют эксперты.По их словам, новые данные – это ключ к пониманию того, каким образом наш мозг обрабатывает сложную информацию из окружающего мира и работает в режиме многозадачности. Кроме того, дальнейшие исследования в этом направлении помогут лучше понять природу некоторых когнитивных и перцептивных нарушений.Более подробно об этой работе и её выводах рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Nature Communications.Кстати, ранее учёные описали главное правило нейропластичности мозга и открыли новые свойства нейронных дендритов. Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что вековые представления о работе нейронов мозга оказались ошибочными.