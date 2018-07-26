Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден в четверг зачитал сообщение от своего подопечного. Это первое заявление химика с момента появления информации о его попытке самоубийства.

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден в четверг зачитал сообщение от своего подопечного. Это первое заявление химика с момента появления информации о его попытке самоубийства.В обнародованном заявлении говорилось, что химик просит прощения за участие в якобы "спонсируемой государством системе допинга в России". По словам Родченкова, "неповиновение властям было равносильно смертному приговору".Кроме того, химик выразил надежду, что эти действия приведут к реформированию в сфере борьбы с допингом, передает издание Inside the Games. Данные слова стали первым заявлением Родченкова после того, как в прессе появилась информация о его попытке самоубийства.Ранее стало известно, что на слушаниях в Спортивном арбитражном суде Родченков не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании "системы допинга" в России. Инстанция полностью удовлетворила апелляции 28 спортсменов, еще 11 апелляций были удовлетворены частично.Напомним, что в 2016 году бежавший в США Григорий Родченков рассказал на страницах издания New York Times о "допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи". По итогам расследования Международный олимпийский комитет признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014, виновными в нарушении антидопинговых правил.Их результаты были аннулированы. Кроме того, российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играх в Пхенчхане.