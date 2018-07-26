Российский предприниматель Кахи Жордания договорился о приобретении голландского клуба Ден Босх, выступающего во второй по силе лиге Нидерландов. Известно, что россиянин станет владельцем 99,9 процентов акций клуба.

Российский предприниматель Кахи Жордания договорился о приобретении голландского клуба "Ден Босх", выступающего во второй по силе лиге Нидерландов. Известно, что россиянин станет владельцем 99,9 процентов акций клуба.Однако прежде чем сделка между сторонами состоится, ее должен будет одобрить Королевский футбольный союз страны. "Целью клуба является повышение в классе и выступление в высшем дивизионе голландского футбола, — заявил Жордания, слова которого приводит ТАСС. – Стратегия развития клуба носит долгосрочный характер и будет включать в себя значительное улучшение клубной инфраструктуры. Наша задача — сделать на базе "Ден Босх" глобальный проект"."Ден Босх" за 58-летнюю историю провел 12 лет в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. С 2005 года клуб выступает во второй по силе лиге. По итогам минувшего сезона команда завершила свои выступления на 11 месте.Отметим, что Кахи Жордания является сыном еще одного российского бизнесмена – Мераба Жордании, который является владельцем другого голландского клуба — "Витесс", выступающего в высшем дивизионе голландского футбола.