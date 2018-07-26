В России предлагают закрыть визовые центры всех зарубежных посольств, которыми ежегодно пользовались сотни тысяч граждан. Это может привести к огромным очередям в консульствах, а также сделать для многих процесс оформления визы просто невозможным.

В России предлагают закрыть визовые центры всех зарубежных посольств, которыми ежегодно пользовались сотни тысяч граждан. Это может привести к огромным очередям в консульствах, а также сделать для многих процесс оформления визы просто невозможным.По словампресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, нововведения предполагают обязательную аккредитацию МИДом всех компаний, которые оказывают гражданам посреднические услуги при оформлении виз. Так, компании должны будут иметь представительства не менее, чем в 20 субъектах страны и долю участия иностранного капитала не более, чем 20%.Эксперт заявила, что критерии выдачи аккредитации в данный момент таковы, что действующие операторы получить ее не смогут. Дело в том, ни одна из действующих компаний не соответствует предлагаемым критериям. В связи с этим посольствам придется либо менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать их деятельность.Тюрина убеждена, что в итоге посольства просто закроют все визовые центры, передает "Интерфакс". Разрешительный документ, в свою очередь, будут оформлять, как это было в 90-х годах – в собственном визовом отделе, единственном на всю страну.Более того, туроператоры и граждане рискуют вернуться к давно забытой практике, когда получение виз становилось "незабываемым квестом". Ко всему прочему, принятие закона грозит зеркальным ответом в отношении компаний, которые управляют российскими визовыми центрами за рубежом.Напомним, что 17 июля в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий болельщикам, побывавшим на ЧМ-2018, посещать Россию без визы до конца 2018 года. Инициатором поправок стал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.