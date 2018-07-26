«Ростелеком» поддержал конкурс видеороликов, который прошёл 1 июля 2018 года во Владимире в рамках празднования Дня молодёжи. К участию принимались короткие – длительностью до 5 минут – ..

«Ростелеком» поддержал конкурс видеороликов, который прошёл 1 июля 2018 года во Владимире в рамках празднования Дня молодёжи.К участию принимались короткие – длительностью до 5 минут – индивидуальные и коллективные видеоработы произвольного жанра, посвящённые этому празднику. Жюри, в которое вошли представители администрации города Владимира, городского управления по делам молодежи, «Ростелекома» и видеостудии «Лестница», отсмотрело работы, и 20 июля объявило имена победителей. Ими стали: Фёдор Овчинников, Михаил Пименов и Глеб Сорокин.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы стараемся поддерживать интересные проекты с участием молодёжи, особенно, связанные с цифровыми технологиями. Их можно назвать точками роста, которые задают тренды завтрашнего дня. Уверен, что уже через несколько лет любое более-менее крупное событие будет освещаться едва ли не всеми его участниками. И тут, конечно, важно, чтобы это освещение было сделано, как минимум, красиво. Работа, победившая в сегодняшнем конкурсе, удивила членов жюри качеством исполнения, как с технической, так и с художественной точек зрения. Особенно захватывающими оказались планы Владимира, снятые автором с помощью беспилотника».Авторы работ, занявших первые три призовых места получили призы от «Ростелекома». Торжественное награждение победителей и прокат роликов состоялись в рамках открытого кинопоказа на Никитском бульваре во Владимире, техническим партнёром которого также стал «Ростелеком».Ольга Молева, начальник управления по делам молодёжи Администрации города Владимира:«У нас много активной, целеустремлённой и талантливой молодёжи, которой по силам справиться даже с непростыми творческими задачами. Именно на это мы делали ставку, объявляя конкурс, и результаты нас не разочаровали. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ребятами. Важным для нас было участие «Ростелекома» – это автоматически поднимало профессиональную планку для конкурсантов».