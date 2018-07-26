В США прошла премьера боевика Шпион, который меня кинул, главную роль в котором исполнила Кунис. На презентации фильма актриса умудрилась совершить грандиозный модный провал.

В США прошла премьера боевика "Шпион, который меня кинул",главную роль в котором исполнила Кунис. На презентации фильма актрисаумудрилась совершить грандиозный модный провал.Заметно исхудавшая 34-летняямама двоих детей появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте.Однако роскошный наряд сыграл с артисткой злую шутку.Платье еле-еле держалось на маленькой груди кинодивы, ккоторой она обычно старается не привлекать внимания, надевая, как правило,закрытые наряды, передает Daily Mail. Фотографы запечатлели, как оно буквальносползло с бюста Милы, обнажив ее далеко неидеальную вялую грудь.Однако, судя по всему, Кунис конфуз не смутил,и она продолжила позировать перед камерами, ослепительно улыбаясь. К слову, вповседневной жизни звезда Голливуда предпочитает простые футболки и джинсы. Некоторыепоклонники считают, что это не красит девушку, известную всем своимиромантическими образами.Тем не менее внешний вид звездыне волнует ее возлюбленного Эштона Кутчера, он ее любит за внутренний мир.Среди звезд,посетивших премьеру фильма, также были замечены Шэрон Стоун, Джастин Теру, КейтМакКиннон, Сэм Хьюэн, Иванна Сахно. В России в широкий прокат лента выйдет 9августа.