В США прошла премьера боевика Шпион, который меня кинул,
главную роль в котором исполнила Кунис. На презентации фильма актриса
умудрилась совершить грандиозный модный провал.
В США прошла премьера боевика "Шпион, который меня кинул",
главную роль в котором исполнила Кунис. На презентации фильма актриса
умудрилась совершить грандиозный модный провал.
Заметно исхудавшая 34-летняя
мама двоих детей появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте.
Однако роскошный наряд сыграл с артисткой злую шутку.
Платье еле-еле держалось на маленькой груди кинодивы, к
которой она обычно старается не привлекать внимания, надевая, как правило,
закрытые наряды, передает Daily Mail. Фотографы запечатлели, как оно буквально
сползло с бюста Милы, обнажив ее далеко неидеальную вялую грудь.
Однако, судя по всему, Кунис конфуз не смутил,
и она продолжила позировать перед камерами, ослепительно улыбаясь. К слову, в
повседневной жизни звезда Голливуда предпочитает простые футболки и джинсы. Некоторые
поклонники считают, что это не красит девушку, известную всем своими
романтическими образами.
Тем не менее внешний вид звезды
не волнует ее возлюбленного Эштона Кутчера, он ее любит за внутренний мир.
Среди звезд,
посетивших премьеру фильма, также были замечены Шэрон Стоун, Джастин Теру, Кейт
МакКиннон, Сэм Хьюэн, Иванна Сахно. В России в широкий прокат лента выйдет 9
августа.