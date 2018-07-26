Известная американская певица опозорилась перед своими поклонниками. Деми Ловато во время концерта забыла слова песни – как позже выяснилось, из-за передозировки наркотиками.

Известная американская певица опозорилась перед своимипоклонниками. Деми Ловато во время концерта забыла слова песни – как позжевыяснилось, из-за передозировки наркотиками.Соцсети переполнены постами коллег Деми, которые выражают ейсочувствие и поддержку. Состояние здоровья певицы все еще вызывает опасения. Хештег#PrayForDemi (молимся за Деми) оставляют на своих страницах подруга ЛоватоСелена Гомес, ведущая Эллен Дедженерес, Бруно Марс, Лили Аллен и реперша CardiB.Отметилась в соцсети и Леди Гага. "Мы все должны обнятьДеми Ловато. Я так рада, что ты жива. Слава Богу. Если я знаю своих маленькихмонстров так, как мне кажется, то все мы сейчас желаем ей обрести внутренниймир и покой. #ЯУвереннаВДеми", – написала певица.Поклонники своего кумира тоже поддерживают. Что, впрочем, непомешало им выложить видео с неприглядным моментом. Во время выступления оназабыла слова своей песни, посвященной трезвому образу жизни. "Черт, язабыла текст", – сказала Деми в микрофон, после чего покинула сцену.Певица собиралась исполнить песню Sober, написанную в июне этого года. В нейЛовато, ранее боровшаяся с наркотической зависимостью, призналась, чтооступилась после шести лет трезвости, пишет "Комсомольская правда".Звания самой сексуальной певицы Деми Ловато удостоилась вмарте 2016 года. Об этом было объявлено на церемонии оглашения списка "WhatIs Sexy?", устроенной американской компанией Victoria's Secret.Деми после знаменательного концерта 24 июля попала вбольницу с передозировкой героина. Представители певицы заявляли, что информацияне соответствует действительности. Однако, по данным источников, врачи вводили Ловатоналоксон – это антидот, который применяют при передозировках опиоидов.