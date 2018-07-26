Известная американская певица опозорилась перед своими
поклонниками. Деми Ловато во время концерта забыла слова песни – как позже
выяснилось, из-за передозировки наркотиками.
Известная американская певица опозорилась перед своими
поклонниками. Деми Ловато во время концерта забыла слова песни – как позже
выяснилось, из-за передозировки наркотиками.
Соцсети переполнены постами коллег Деми, которые выражают ей
сочувствие и поддержку. Состояние здоровья певицы все еще вызывает опасения. Хештег
#PrayForDemi (молимся за Деми) оставляют на своих страницах подруга Ловато
Селена Гомес, ведущая Эллен Дедженерес, Бруно Марс, Лили Аллен и реперша Cardi
B.
Отметилась в соцсети и Леди Гага. "Мы все должны обнять
Деми Ловато. Я так рада, что ты жива. Слава Богу. Если я знаю своих маленьких
монстров так, как мне кажется, то все мы сейчас желаем ей обрести внутренний
мир и покой. #ЯУвереннаВДеми", – написала певица.
Поклонники своего кумира тоже поддерживают. Что, впрочем, не
помешало им выложить видео с неприглядным моментом. Во время выступления она
забыла слова своей песни, посвященной трезвому образу жизни. "Черт, я
забыла текст", – сказала Деми в микрофон, после чего покинула сцену.
Певица собиралась исполнить песню Sober, написанную в июне этого года. В ней
Ловато, ранее боровшаяся с наркотической зависимостью, призналась, что
оступилась после шести лет трезвости, пишет "Комсомольская правда".
Звания самой сексуальной певицы Деми Ловато удостоилась в
марте 2016 года. Об этом было объявлено на церемонии оглашения списка "What
Is Sexy?", устроенной американской компанией Victoria's Secret.
Деми после знаменательного концерта 24 июля попала в
больницу с передозировкой героина. Представители певицы заявляли, что информация
не соответствует действительности. Однако, по данным источников, врачи вводили Ловато
налоксон – это антидот, который применяют при передозировках опиоидов.