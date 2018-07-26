Бывший министр обороны, директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков ответил на вопрос о браке с экс-чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой. Он был краток и уклончив.

Бывший министр обороны, директор авиакластера"Ростеха" Анатолий Сердюков ответил на вопрос о браке сэкс-чиновницей МинобороныЕвгенией Васильевой. Он был краток и уклончив.Фигурант громкого скандала о хищенияхв "Оборонсервисе" прокомментировал слухи о свадьбе со своейбывшей подчиненной. На вопрос о том, соответствует ли даннаяинформация действительности, Сердюков ответил расплывчато."Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личнаяжизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает", – цитируетэкс-министра РБК. О том, что Сердюков и Васильевастали мужем и женой, 14 июля сообщил телеведущий Андрей Малахов.Ранее на информацию о свадьбе саркастическиотреагировал актер СтаниславСадальский. На своей странице вInstagram он опубликовал юмористический коллаж с фотографиеймолодоженов. "Расписались!? Есть же на свете любовь! Горько!!!... Уверен, что общие детишки вырастут честнейшимилюдьми. Тоже станут министрами, будут похитрее и уже не попадутся так вотзапросто" – написал артист.Напомним,Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в 2007–2012 годах. После своейотставки он стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны,однако наказания избежал.Главнойобвиняемой по делу "Оборонсервиса" была директор департаментаимущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Она получила пятьлет срока, но добилась условно-досрочного освобождения.