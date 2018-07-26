Бывший министр обороны, директор авиакластера
Ростеха Анатолий Сердюков ответил на вопрос о браке с
экс-чиновницей Минобороны
Евгенией Васильевой. Он был краток и уклончив.
Бывший министр обороны, директор авиакластера
"Ростеха" Анатолий Сердюков ответил на вопрос о браке с
экс-чиновницей Минобороны
Евгенией Васильевой. Он был краток и уклончив.
Фигурант громкого скандала о хищениях
в "Оборонсервисе" прокомментировал слухи о свадьбе со своей
бывшей подчиненной. На вопрос о том, соответствует ли данная
информация действительности, Сердюков ответил расплывчато.
"Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная
жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает", – цитирует
экс-министра РБК. О том, что Сердюков и Васильева
стали мужем и женой, 14 июля сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Ранее на информацию о свадьбе саркастически
отреагировал актер Станислав
Садальский. На своей странице в
Instagram он опубликовал юмористический коллаж с фотографией
молодоженов. "Расписались!? Есть же на свете любовь! Горько!!!... Уверен, что общие детишки вырастут честнейшими
людьми. Тоже станут министрами, будут похитрее и уже не попадутся так вот
запросто" – написал артист.
Напомним,
Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в 2007–2012 годах. После своей
отставки он стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны,
однако наказания избежал.
Главной
обвиняемой по делу "Оборонсервиса" была директор департамента
имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Она получила пять
лет срока, но добилась условно-досрочного освобождения.