Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал о блюдах, которые запрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личных кулинарных пристрастиях Елизаветы II.

Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал о блюдах, которые запрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личных кулинарных пристрастиях Елизаветы II.Макгрэди проработал на королевской кухне более 15 лет. Он заверил, что меню в Букингемском дворце регулируется личными предпочтениями Елизаветы II.По словам специалиста, поварам запрещено подавать к королевскому столу продукты с большим количеством углеводов. В частности, рацион монарших особ исключает рис, пасту и картофель. Ко всему прочему, Макгрэди строго запретили добавлять в блюда чеснок во избежание неприятного запаха изо рта.Повар заверил, что одним из любимых блюд Елизаветы II являются стейки прожарки well-done. Ему кране редко приходилось подавать к столу мясо слабой прожарки, передает газета Metro.Примечательно, что Елизавета II всегда уделяет особое внимание тому, как она ест. Так, королева никогда не кусала банан: обычно она разрезала его на мелкие кусочки и употребляла вилкой.Стоит отметить, что ее Величество также очень любит торты и шоколадные печенья. Помимо этого, Елизавета II каждый день ест рыбу на гриле, а также большую порцию салата.Ранее сообщалось, что королева Великобритании презентовала принцу Гарри и его супруге великолепный особняк в пригороде Лондона Виндзоре. В их собственности теперь Adelaide Cottage.