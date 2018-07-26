Швеция объявила настоящую войну пожарам, которые уже две недели бушуют в центральной части страны, в провинции Даларна. К тушению даже привлекли Военно-воздушные силы - два истребителя JAS-39 Gripen сбросили бомбу в лесу недалеко от городка Эльвдален. Воздушных огнеборцев сняли на видео.

Швеция объявила настоящую войну пожарам, которые уже две недели бушуют в центральной части страны, в провинции Даларна. К тушению даже привлекли Военно-воздушные силы — два истребителя JAS-39 Gripen сбросили бомбу в лесу недалеко от городка Эльвдален, сообщает The Local. Воздушных огнеборцев сняли на видео.В дело пошла одна из самым современных бомб — 225-килограммовая GBU-49 с лазерным наведением, которую сбросили с высоты 3 тысяч метров. Желанная цель была достигнута — пожар удалось потушить в радиусе до 150 метров от точки удара.К помощи военных пришлось прибегнуть после того, как пожар вплотную подобрался к старому полигону, где осталось множество неразорвавшихся снарядов. Рисковать жизнями пожарных, у которых последние две недели и без того дел невпроворот, не стали, решив задействовать ударную группу.Руководивший операцией Йохан Шимански пояснил, что при взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. Popular Mechanics сравнивает эффект от бомбардировки с задуванием свечей на праздничном торте, когда из-за резкого изменения давления пламя словно отрывается от фитиля.Минобороны страны уже признало удачным опыт использования высокоточной GBU-49, а потому не исключено, что в ближайшие дни последуют новые бомбардировки горящих участков, куда трудно добраться пожарной технике.Это не единственный пример использования ВВС в мирных целях. Так, в 2016 году российские Су-34 бомбили ледовые заторы у Великого Устюга. Аналогичным образом использовались китайские бомбардировщики H-6, помогавшие рекам освободиться от сковывавшего их льда. А в 1935 году американский генерал Джордж Паттон участвовал в операции по защите города Хило от потоков лавы извергавшегося мегавулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Сброшенные бомбы должны были разрушить лавовые трубки, но этого не произошло, тем не менее, Хило уцелел.