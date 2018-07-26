Государства БРИКС будут вместе отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Об этом сегодня говорил Владимир Путин, выступая на саммите, который открылся в Йоханнесбурге. В момент, когда западные страны ведут тяжелые споры о пошлинах и финансировании НАТО, БРИКС демонстрирует согласие по самым важным вопросам.

Государства БРИКС будут вместе отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Об этом сегодня говорил Владимир Путин, выступая на саммите, который открылся в Йоханнесбурге. В момент, когда западные страны ведут тяжелые споры о пошлинах и финансировании НАТО, БРИКС демонстрирует согласие по самым важным вопросам. А одна из главных идей, которая объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, — строительство справедливого международного порядка.Казалось бы, Африка, июль, а на улицах Йоханнесбурга укутанные прохожие. Если не в шапках, то уж точно в сапогах и перчатках. ЮАР – другая сторона экватора, здесь сейчас зима. Вот журналистам выдали такие шарфики. Хотя на улице солнечно, температура +15, но местные мерзнут. Зато очень теплая атмосфера на саммите БРИКС. Улыбки, объятия: лидеры тепло приветствуют друг друга.Объединение имеет уникальный формат: без устава, секретариата. Работа строится на взаимном уважении. В отличии от похожих западных площадок, пятерку не раздирают конфликты. Работают дружно. Неслучайно на эмблеме саммита силуэт лауреата Нобелевской премии мира. Человек-символ Африки Нельсон Мандела."Всю свою жизнь он продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости. Думаю, мы имеем полное право сказать, что идеи Нельсона Манделы находят отражение и в деятельности нашего объединения. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС. И оно уже приобрело характер подлинного стратегического партнерства", – заявил Владимир Путин.За 10 лет БРИКС превратился в мощнейшее объединение. На страны пятерки приходятся 42% населения планеты. Сегодня это самый большой рынком в мире. У БРИКС есть свой банк, который выделяет средства на поддержку проектов, в том числе и в России."Поддерживаем идею открытия региональных отделений банка. На этот счет ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения, начнется проработка вопроса и об открытии офиса в Российской Федерации", – рассказал российский президент.Банк создан, пора переходить к расчетам в национальных валютах. Важна независимость от чужих денег: евро или долларов. Лишний раз это доказал нарастающий торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. Больную для себя тему китайская делегация обсуждает с партнерами по БРИКС."Важно преодолеть геополитические конфликты и бороться с набирающим обороты протекционизмом. Мы должны наращивать торговлю и обеспечить взаимодействие в международных организациях, чтобы защитить наши страны", – призвал глава КНР Си Цзиньпинь.Мир на пороге четвертой промышленной революции. Еще ее называют цифровой. И важно помнить о защите национальных интересов в киберпространстве."Мы должны объединить наши усилия в борьбе с киберугрозами. Всем понятно, что в будущем эти вызовы будут только расти. И мы должны быть готовы к решению этих вопросов", – уверен премьер-министр Индии Нарендра Моди."В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", – добавляет Владимир Путин.Разговоры о политике, экономике и, конечно, о спорте. За столом собрались болельщики. За чемпионатом мира по футболу следили даже те, чьи сборные на турнир не пробились. Президент ЮАР отметил, что праздник спорта удался на славу."Мы хотели бы поздравить Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Мы также поздравляем россиян с тем, как выступила ее команда. Это вдохновило многих людей, потому что футболисты играли как никогда", – заявил президент ЮАР Сирил Рамафос.И еще о футболе. На этот раз с аргентинским коллегой. Владимир Путин рассказал Маурисио Макри, что Россия как страна организатор постаралась создать отличные условия и для болельщиков, и для футболистов. Хотя достойно выступить у команды Месси не получилось."Я думаю, что вам не должно быть очень обидно, потому что вы проиграли все-таки Франции, которая стала чемпионами", – заявил Путин."Хотел бы поздравить с прекрасной организацией чемпионата мира по футболу и с прекрасной игрой вашей сборной. Ваша сборная показала то, что она действительно может бороться. Прогнозы были совершенно иные", – ответил Макри.Как Россия в дни футбольного первенства, ЮАР во время саммита БРИКС приковывает к себе внимание. Хозяева выпустили специальную серию вина. Винная карта здесь вообще разнообразна. Местных сортов – десятки, компаний производителей – сотни. Страна молится на виноделов: их бизнес дает в казну хороший доход."Это винная Мекка! Мы знаем, как делать хорошее вино. Среди покупателей очень много русских. Они говорят, что южноафриканское вино лучшее", – говорит хозяин винного магазина.Присмотрелся к ЮАР и крупный отечественный бизнес. Инвестором, который здесь одним из первых водрузил российский флаг, стала компания "Ренова". За 15 лет в местную металлургию вложены сотни миллионов долларов. Запущены рудник по добыче марганцевой руды и завод для ее переработки.Возле печи очень жарко. Температура металла – 1200 градусов. В его составе железо, кремний и марганец. Когда металл остынет, его раздробят, отсортируют и отправят в разные концы планеты для производства высококачественной стали. А еще это стабильная работа, которую найти в ЮАР очень непросто."Большинство работников — местные жители. В нашем цехе работают 65 человек из соседней деревни", — рассказывает работник предприятия.Товарооборот между странами ­– около 800 миллионов долларов. Лидеры договорились его наращивать. Президенты улыбаются, потому что один из них поставил подпись не там, расписываться пришлось дважды.Была у лидеров сегодня и просветительско-культурная программа. По видеосвязи им показали музей "Колыбель человечества". Это пещеры под Йоханнесбургом, где ученые обнаружили останки, которым 3 миллиона лет. Австралопитеки — предки современного человека. После саммита БРИКС экспозиция пополнится: лидеры сделали слепки своих ладоней.Сегодня же была подписана йоханнесбургская декларация БРИКС. Завтра на саммите второй день работы, пятерка пригласила для диалога еще целый ряд стран. В БРИКС уверены, что объединение усилий – залог стабильности на планете.