Сирийская армия восстановила контроль над населенным пунктом Эль-Хамидия (провинция Эль-Кунейтра, 40 километров от Дамаска) и вышла к границе демилитаризованной зоны.

Сирийская армия восстановила контроль над населенным пунктом Эль-Хамидия (провинция Эль-Кунейтра, 40 километров от Дамаска) и вышла к границе демилитаризованной зоны.Как уточняет ТАСС, в знак освобождения Эль-Хамидии сирийские военные подняли над ним национальный флаг. В ближайшее время саперы приступят к обезвреживанию взрывных устройств, установленных террористами перед уходом из деревни.Эль-Хамидия служила опорным пунктом для банд радикалов, которые обстреливали близлежащие населенные пункты. Известно, что некоторые боевики уже сдались властям, чтобы воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни.