На него обрушилась кирпичная стена

На него обрушилась кирпичная стенаРегиональный Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины из-за обружения кирпичной стены в Мантуровском районе.Инцидент произошел в поселке Лесобаза в среду, 25 июля. Мужчины проводили работы в заброшенном здании. На втором этаже на них упала несущая стена. В результате один из рабочих погиб, второй - получил серьезные телесные повреждения.После проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела из-за нарушений правил безопасности и требований охраны труда.