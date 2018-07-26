Собирают средства и ждут спонсоров. 25 и 26 августа во Владимире отметят День города. По традиции, на празднование не будет потрачено ни копейки из бюджета. Администрация уже объявила сбор денежных пожертвований. Желающие перечисляют их на лицевой счёт мэрии. За неполные три недели от физических лиц и негосударственных организаций поступила 501 тысяча рублей.

Собирают средства и ждут спонсоров. 25 и 26 августа во Владимире отметят День города. По традиции, на празднование не будет потрачено ни копейки из бюджета. Администрация уже объявила сбор денежных пожертвований. Желающие перечисляют их на лицевой счёт мэрии. За неполные три недели от физических лиц и негосударственных организаций поступила 501 тысяча рублей. Депутаты горсовета уже их распределили. 400 тысяч направят управлению культура и туризма, а 101 тысячу - на организационно-технические нужды. Итого, собрано полмиллиона. Однако, по словам главы города, этой суммы явно недостаточно.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Конечно, 500 тысяч - это мало для Дня города. Потому что привлекаем и коллективы, и московских артистов, очень много площадок будет на День города. Всё это требует, естественно, платы. Самое-то главное, это требует монтировки звукоусиливающей аппаратуры, установка разных сцен. Требуется гораздо больше средств. Сейчас не скажу точно, насколько больше, но скажу, что в разы. Это всё будут спонсорские средства, ещё, конечно же, будет салют и подарок жителям от руководства города".