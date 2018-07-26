Подольский суд Подмосковья приговорил к 2,5 годам колонии-поселения экс-следователя МВД Андрея Виноградова, который пьяным сбил пенсионерку под Подольском.

Подольский суд Подмосковья приговорил к 2,5 годам колонии-поселения экс-следователя МВД Андрея Виноградова, который пьяным сбил пенсионерку под Подольском.Об этом РИА Новости рассказал адвокат дочери потерпевшей Андрей Мишонов, подчеркнувший, что на Виноградова надели наручники прямо в зале суда.Также бывший следователь МВД обязан выплатить семье пострадавшей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, расходов на лечение и юридическую помощь.Инцидент произошел 2 июля 2017 года в деревне Поливаново в Подольском районе. Там следователь на автомобиле Porshe Cayenne сбил 79-летнюю жительницу Москвы, которая двигалась по краю дороги, после чего скрылся.Как позднее выяснилось, Виноградов в тот момент был пьян. Вскоре он был уволен из органов и отправлен под домашний арест. Пожилая женщина выжила, но получила серьезные травмы.