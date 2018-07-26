Обвиняемый получил от потерпевшей денежные средства в размере 4 млн рублей, которые он не внес в кассу строительной фирмы, а распорядился ими по своему усмотрению...

«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о хищении у потерпевшей 4 млн рублей под видом заключения договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, в 2014 году один из руководителей строительной организации заключил фиктивный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между указанной компанией и потерпевшей, направленный на передачу женщине права собственности на двухкомнатную квартиру.Обвиняемый получил от потерпевшей денежные средства в размере 4 млн рублей, которые он не внес в кассу строительной фирмы, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28