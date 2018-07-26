В одном из матчей Кубка Парагвая по футболу между командами Кристобаль Колон и Серро Портеньо произошел уникальный случай. Футболист Кристонбаля Марио Рикардо забил один из красивейших голов из-за пределов штрафной площади будучи слепым на один глаз.

В одном из матчей Кубка Парагвая по футболу между командами "Кристобаль Колон" и "Серро Портеньо" произошел уникальный случай. Футболист "Кристонбаля" Марио Рикардо забил один из красивейших голов из-за пределов штрафной площади будучи слепым на один глаз.Нападающий получил мяч метрах в 25 от ворот соперника, перебросил мяч через оппонента и не опуская снаряд на землю одним касанием нанес удар, который оказался результативным – мяч угодил в самый верхний угол ворот.Слепым на левый глаз Рикардо стал еще в детстве, когда угодил в автомобильную аварию.Впрочем, его гола не хватило для завоевания победы. "Кристонбаль" проиграл со счетом 1:3 и выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Парагвая.