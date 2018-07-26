Эллада охвачена огнем. Счет погибших идет на сотни. Такой трагедии страна не помнит. А именно в Греции сейчас отдыхает дети Филиппа Киркорова. О том, как они чувствуют себя, с артистом поговорил корреспондент Dni.Ru.

Эллада охвачена огнем. Счет погибших идет на сотни. Такой трагедии страна не помнит. А именно в Греции сейчас отдыхает дети Филиппа Киркорова. О том, как они чувствуют себя, с артистом поговорил корреспондент Dni.Ru.В Баку открывается грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". Первый его день завершится выступлением Филиппа Киркорова. Но артист хотя и занят репетициями, но постоянно на связи с семьей – очень переживает. Ведь в местечке, которое считается "афинской рублевкой", сейчас находятся его наследники."Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции, – сказал артист в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – К счастью, то место под Афинами, где сейчас отдыхает Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все я равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль"."Я решил увезти детей из пылающей в Греции на мою историческую родину – в Болгарию, где проведу с ними несколько дней в покое и безмятежности, – продолжает поп-король. – А потом приступлю к съемкам клипам на песню "Ибица" – свежий дуэт, который записал со своим "заклятым другом" Николаем Басковым. Надеюсь, когда-нибудь мир сотрясет душещипательная раздирающая история того, как рождалась эта песня. Она в первые же дни попала на первое место в ITunes, я такого рекорда не помню в последнее время".