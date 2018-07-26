Сотрудник ГИБДД помог мужчине, высаженному водителем на пятой полосе Московской кольцевой автодороги, добраться до остановки...

«Сотрудник ГИБДД помог мужчине, высаженному водителем на пятой полосе Московской кольцевой автодороги, добраться до остановки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть 8 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение о том, что на 43 км МКАД на разделительной полосе находится гражданин.Данная информация была передана экипажу дорожно-патрульной службы. Старший инспектор капитан полиции Максим Моисеев, который нес службу на 54 км Московской кольцевой автодороги, оперативно прибыл на место происшествия. Госавтоинспектор предложил гражданину проследовать в патрульный автомобиль и доставил его до ближайшей автобусной остановки.Во время беседы гражданин рассказал, что в ходе возникшего конфликта был высажен водителем, который подвозил его на своем автомобиле.В соответствии с требованием ст. 28.1 «Возбуждение дела об административном правонарушении», ст. 28.7 «Административное расследование» и ст. 12.11 КоАП РФ «Нарушение правил движения по автомагистрали», в отношении неустановленного водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Назначено проведение административного расследования.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81