Водитель проследовал на запрещающий сигнал светофора и попытался скрыться с места совершения правонарушения...

Госавтоинспекторы задержали 31-летнего приезжего мужчину, который за полтора года совершил несколько десятков нарушений Правил дорожного движения.Сотрудники мотовзвода 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве во время несения службы обратили внимание на мотоцикл марки «Ямаха R1», водитель которого проследовал на запрещающий сигнал светофора.Сотрудниками ГИБДД были приняты меры для остановки данного транспортного средства, но водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться с места совершения правонарушения.Инспекторы ДПС организовали преследование мотоциклиста. На улице Академика Курчатова водитель был задержан.Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в связи с чем был отстранен от управления транспортным средством. Также в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким КоАП РФ.За правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», мужчине на месте назначено наказание в виде штрафа.Для дальнейшего разбирательства задержанный доставлен в ОМВД России по району Басманный.В ходе проверки установлено, что задержанный не имеет соответствующей категории для управления мотоциклом, а регистрация его транспортного средства прекращена. Кроме того, данный водитель в 2017 и 2018 годах совершил 83 нарушения ПДД, за которые был привлечен к административной ответственности, на него наложены штрафы на общую сумму около 100 тысяч рублей.Мировым судьей Басманного района города Москвы мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Злоумышленнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток с отбыванием наказания в спецприемнике.После отбывания наказания правонарушителя ждет дальнейший судебный процесс по административным правонарушениям, предусмотренным ч.4 ст.12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления» и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей».Ежедневно в обеспечении безопасности дорожного движения в столице задействовано более 50 единиц патрульной мототехники.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81