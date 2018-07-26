В одном из кафе на Большой Дмитровке к женщине подошел молодой человек и вырвал у нее из рук сумку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из кафе на Большой Дмитровке к ней подошел незнакомый мужчина и вырвал из рук сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.Отделом дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60