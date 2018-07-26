В квартире и на территории гаражного кооператива, где подозреваемый работал сторожем, обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы...

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве и ЦПЭ УВД по СЗАО во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области и ФСБ России выявили на территории района Хорошево-Мневники мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 58-летний житель столицы, который организовал в своей квартире на улице Генерала Глаголева мастерскую по незаконному изготовлению оружия и боеприпасов к нему.В результате проведенных мероприятий в квартире и на территории гаражного кооператива, расположенного на Живописной улице, где подозреваемый работал сторожем, обнаружены и изъяты: предмет похожий на пистолет марки «ТТ», три предмета, схожие с револьвером системы Наган, предмет, похожий на карабин Мосина, а также 742 предмета, схожих с боеприпасами различного калибра.Исследованием установлено, что предмет, конструктивно схожий с пистолетом «ТТ» является самодельным пистолетом, изготовленным путем переделки, пригодным для стрельбы и относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Также, согласно результатам исследования, 32 предмета, схожих с боеприпасами, являются пистолетными патронами калибра 7,62 мм, изготовленными самодельным способом Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Отделением дознания ОМВД Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56