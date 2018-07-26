Новый знакомый предложил женщине помочь с реструктуризацией ее долга по ипотечному кредиту, который она не могла выплачивать...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали 38-летнего приезжего по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей, новый знакомый предложил ей помочь с реструктуризацией ее долга по ипотечному кредиту, который она не могла выплачивать по определенным обстоятельствам. Женщина передала ему 550 тысяч рублей в качестве оплаты его услуг, после чего мужчина перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался приезжий мужчина.Как установили полицейские, подозреваемый не намеревался выполнить обещанное, т.к. не имел такой возможности.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73