Полицейские рассказали о последствиях, к которым может привести употребление табака, алкоголя, наркотиков, провели брейн-ринг для подростков...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие в Детском оздоровительном лагере «Горки».Полицейские рассказали о последствиях, к которым может привести употребление табака, алкоголя, наркотиков. Гости провели брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике вредных привычек. Ребята разделились на 4 команды, каждая команда выбрала капитана, название и девиз. Участники отвечали на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков.В конце мероприятия подросткам вручили профилактические брошюры «Москва – территория здоровья». Вожатые лагеря выразили благодарность за проведение мероприятия.УНК ГУ МВД России по г. Москве