В Подольском суде будет вынесен приговор бывшему полицейскому, который летом 2017 года сбил пожилую женщину на своем внедорожнике Порше. Виновник ДТП был пьян, с места аварии скрылся, не пытаясь помочь пострадавшей, а позже цинично заявил, что принял пенсионерку за кучу мусора. Женщина выжила лишь чудом, и на год оказалась прикованной к постели.

В Подольском суде будет вынесен приговор бывшему полицейскому, который летом 2017 года сбил пожилую женщину на своем внедорожнике "Порше". Виновник ДТП был пьян, с места аварии скрылся, не пытаясь помочь пострадавшей, а позже цинично заявил, что принял пенсионерку за кучу мусора. Женщина выжила лишь чудом, и на год оказалась прикованной к постели.— Вы не хотите рассказать, как все было на самом деле?Обвинение требовало приговорить бывшего следователя подольской полиции Андрея Виноградова к двум с половиной годам колонии-поселения по 264 и 125 статьям Уголовного кодекса за совершение ДТП в состоянии опьянения и неоказание помощи сбитой им пенсионерке. Пострадавшая — 80-летняя Валентина Сафоненко — уверена: следователь Виноградов сбил ее специально.— Он все едет и едет на меня, я лицо его увидела, он улыбающийся ехал. Он меня как бахнул — вот рука, операцию делали — и я полетела вверх. Полетела и тоже про себя говорю: мамочка, за что так меня?!Момент наезда запечатлел видеорегистратор встречного автомобиля. Проселочная дорога возле коттеджного поселка Поливаново была абсолютно пустой. Видно, что "Порше", которым управляет Виноградов, сворачивает на обочину и на скорости буквально сносит пенсионерку."У нас было раздроблено кольцо таза полностью, у нас также тазобедренные суставы пострадали, пострадал позвоночник. Была очень сильная кровопотеря, был травматический шок. В связи с этим мама находилась месяц в реанимации", — рассказывает дочь Валентины Сафоненко Наталья Берестень.Врачи говорят: Валентину Сафоненко чудом вытащили с того света. На ее реабилитацию семья уже потратила более двух миллионов рублей. Лишь через год она начала вставать с кровати и теперь заново учится ходить.А виновник ДТП даже в последнем слове на суде не попытался объяснить, зачем он сбил женщину. Свою речь подсудимый Виноградов целиком посвятил обличению средств массовой информации, якобы оболгавших его."Да, я действительно заслуживаю наказания, но не от средств массовой информации, а по закону. Потому что СМИ имеют свойство все переворачивать с ног на голову", — заявляет бывший следователь.— А помощь какая-то была от него?"Нет, что вы, никакой помощи. Я хочу, чтобы его посадили, пусть он посидит. Боли он той не испытает, конечно", — говорит пострадавшая.Суд удалился для вынесения приговора, оглашение которого ожидается после 19 часов.