Разработчики мессенджера Telegram объявили о внедрении паспортной системы — хранилищ для документов, по которым можно будет идентифицировать пользователя. Как объясняется в официальном блоге, Telegram Passport — это универсальный способ, благодаря которому пользователи смогут подтверждать свою личность на сторонних сервисах.

Разработчики мессенджера Telegram объявили о внедрении "паспортной" системы — хранилищ для документов, по которым можно будет идентифицировать пользователя. Как объясняется в официальном блоге, Telegram Passport — это универсальный способ, благодаря которому пользователи смогут подтверждать свою личность на сторонних сервисах.Пользователям понадобится только однажды загрузить в Telegram документы и другую персональную информацию: например, сканы гражданского паспорта, номер телефона, адрес проживания и электронную почту. По словам разработчиков, данные надежно защищены технологией сквозного шифрования, а сам Telegram доступа к ним не имеет. "В будущем все данные Telegram Passport будут переведены в децентрализованное облако", — сказали в компании.Пользователь сам выбирает, с каким сторонним сервисом — интернет-магазином, приложением, платежной системой или организатором ICO — он хочет поделиться данными. Чтобы предъявить "паспорт", достаточно нажать на кнопку Sign Up With Telegram ("Войти с Telegram") и ввести пароль.Первым партнером компании, поддерживающим регистрацию и авторизацию посредством Telegram Passport, стала платежная система ePayments.com. Доступ к исходным файлам и копиям документов имеет только пользователь. Он же сможет закрыть к ним доступ в любой момент.О намерении Telegram внедрить "паспорта" стало известно в мае. Как сообщалось, Telegram Passport — это первый сервис для будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).”Создатели Telegram и Ethereum вошли в список самых влиятельных молодых людей мира читайте такжеTON — это не только защищенные и быстрые платежи, но и платформа для заключения смарт-контрактов, продажи товаров и услуг, работы децентрализованных приложений, запуска защищенных от любых блокировок интернет-сайтов и т.д. Валютой для внутренней экономики TON должна стать криптовалюта под названием Gram.