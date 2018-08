Бывший главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон спустя два с половиной месяца после серьезной операции сделал первое заявление. Ранее специалист перенес кровоизлияние в мозг и кому.

Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон спустя два с половиной месяца после серьезной операции сделал первое заявление. Ранее специалист перенес кровоизлияние в мозг и кому."Во-первых, хочу выразить благодарность врачам больниц, в которых я проходил лечение. Если бы не они, то я бы здесь не сидел. Благодарю из от себя и всей моей семьи", — заявил шотландец в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter "МЮ"."Также мне было очень приятно получить большое количество сообщений со всего мира с пожеланиями выздоровления. Все ваши добрые послания придали мне сил. Большое спасибо вам всем за поддержку"."И наконец, я надеюсь, что все-таки смогу в предстоящем сезоне вновь следить за выступлениями "МанЮнайтед". В связи с этим хочу пожелать Жозе Моуриньо и всей команде удачи".On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e— Manchester United (@ManUtd) 26 июля 2018 г.Напомним, что пятого мая 2018 года Фергюсон перенес кровоизлияние в мозг и дальнейшую операцию. После он находился в коме, однако врачи отмечали положительную тенденцию в его восстановлении. Через четыре дня он покинул реанимацию, после чего восстанавливался в домашних условиях.