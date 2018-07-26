Нападающий сборной России и Краснодара Федор Смолов лишился звания самого сексуального игрока национальной команды. На этот раз почетный титул достался вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов лишился звания "самого сексуального игрока национальной команды". На этот раз почетный титул достался вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.Согласно опросу, после окончания ЧМ-2018 самым сексуальным игроком сборной России стал Игорь Акинфеев, набрав 19% голосов. Второе место рейтинга занял защитник Марио Фернандес с 13%. Смолов же замкнул тройку лидеров.Стоит отметить, что до старта мундиаля самым сексуальным большинство респондентов назвали именно Смолова. Акинфеев тогда занимал вторую строчку, передает "Спорт-Экспресс".Можно предположить, что на смену предпочтений общественности повлияли успехи футболистов на прошедшем чемпионате мира. Так, Игоря Акинфеева в народе окрестили героем после блистательной игры на матче между сборными России и Испании.Смолову в этом плане повезло гораздо меньше. Болельщики отметили, что форвард сборной России подошел к ЧМ-2018 безответственно: позволял себе неспеша ходить по полю и терял голевые передачи. После нереализованного пенальти на матче с национальной командой Хорватии Смолов и вовсе отхватил порцию народного гнева.Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в послематчевой серии пенальти. Смолов не смог реализовать первый одиннадцатиметровый удар. После матча форвард заявил, что каждый может ошибиться, сравнив себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.