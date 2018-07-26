Об антинаркотической операции по разработке транснационального организованного преступного сообщества, проведенной силами полицейских нескольких стран, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Удар по наркокаравануАнтинаркотическая операция по разработке транснационального организованного преступного сообщества, получившая название «Пиренейский излом», была инициирована девять лет назад. Сегодня оперативники ГУНК МВД России продолжают её совместно со следователями Следственного департамента МВД России и представителями других силовых структур. Объёмы наркотрафика, способы транспортировки и конспирации поразили сотрудников правоохранительных органов. Так, из Северной Африки наркотики доставлялись в Европу на маломерных морских судах под носом у Британской военно-морской базы НАТО на Гибралтаре. Силами полицейских нескольких стран удалось установить и задержать главу преступной интернациональной группировки, а также 45 человек, входивших в её верхушку.Диванные страсти, или Как не угодить в кредитные историиЖертвой «спецов» мошеннических схем, оказывается, можно стать, даже не подписывая никаких договоров и обязательств. Корреспондент нашей редакции, выбирая для покупки мягкую мебель, попал в несколько хитроумных и предусмотрительно расставленных торговой точкой и банковской организацией ловушек и, не оформляя никаких документов на получение кредита, умудрился получить уведомление о просрочке платежа с требованием оплаты штрафа. Забегая вперёд скажем, что у этой истории был счастливый конец. Как удалось добиться справедливости и как не попасть в аналогичные ситуации читатели газеты могут узнать из данного материала.Об исторической правде, героях и злопыхателяхМосковский пожар времён войны с Наполеоном является одним из самых трагических и ярких событий, отражающих весь драматизм непримиримого противоборства с французским воинством. Изучая и анализируя источники, ведя полемику с историками, имеющими либерально-западническую точку зрения, начальник кафедры истории государства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат исторических наук, полковник полиции Артём Давиденко окунулся в атмосферу описываемого времени и прочувствовал, в каких условиях стражи порядка «рвали жилы», двигая неподъёмный воз обязанностей и задач по мобилизации всех мыслимых и немыслимых ресурсов ради победы, верно исполняя наказ императора Александра I: «Содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений…»Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 28, а также на также на интернет-странице издания.