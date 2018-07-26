Футбольный клуб Уфа стартовала в Лиге Европы с ничейного результата. В первом матче второго квалификационного раунда клуб из столицы Башкортостана на своем поле разошлись миром со словенским клубом Домжале. Итоговый счет 0:0.

Футбольный клуб "Уфа" стартовала в Лиге Европы с ничейного результата. В первом матче второго квалификационного раунда клуб из столицы Башкортостана на своем поле разошлись миром со словенским клубом "Домжале". Итоговый счет 0:0.Отметим, что эта игра стала дебютной в еврокубках для уфимской команды. Ответный поединок состоится второго августа в Словении на стадионе "Шпортни Парк". Победитель данного противостояния выйдет в следующий этап, где встретится с победителем пары "Гонвед" (Венгрия) – "Прогресс Нидеркорн" (Люксембург).