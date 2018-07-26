Слухи о возможном распаде Уральских пельменей
взбудоражили поклонников. Основание для беспокойства – отсутствие ведущих
артистов шоу в гастрольных выступлениях коллектива.
Слухи о возможном распаде "Уральских пельменей"
взбудоражили поклонников. Основание для беспокойства – отсутствие ведущих
артистов шоу в гастрольных выступлениях коллектива.
Пришедшие на концерты "Уральских пельменей" в
двадцатых числах июля зрители были разочарованы. На сцене не появились сразу
три звезды этой команды – Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Андрей Рожков.
Поклонники шоу в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере забеспокоились.
Отсутствие на концертах на Черноморском побережье Рожкова,
Михалковой и Мясникова породило слухи о скором распаде коллектива. Масла в
огонь подлили и распространенный троицей анонсы: сообщалось, что они собираются выступать осенью с шоу под
названием "Ваши пельмени" с программой "Лучшее". Гастроли
намечаются в Тюмени, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске.
Надо отметить, что сами артисты не скрывали того факта, что
не собираются участвовать в летних концертах. Мясников предупреждал об этом
своих подписчиков в Instagram.
Тем не менее, возможность развала команды активно обсуждают
как в соцсетях, так и в уральских СМИ. Поклонники предполагают, что после разлада с продюсером —
экс-директором объединения "Уральские пельмени" Сергеем Нетиевским -
в команде назрел конфликт, передают "Вести". Комментаторы отмечают,
что шоу без Рожкова и Мясникова – "это уже не пельмени", и
отказываются идти на выступления "половинчатого" коллектива.
Тем временем стало известно, что бывший "Уральский
пельмень" – КВН-щик, ведущий, шоумен и продюсер Сергей Светлаков – попал в
рейтинг самых богатых и знаменитых звезд российского спорта и шоу-бизнеса. В
топ-50 журнала Forbes он занял 47 строчку. Годовой заработок Светлакова
составил 1,8 миллиона долларов.