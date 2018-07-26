Слухи о возможном распаде Уральских пельменей взбудоражили поклонников. Основание для беспокойства – отсутствие ведущих артистов шоу в гастрольных выступлениях коллектива.

Слухи о возможном распаде "Уральских пельменей"взбудоражили поклонников. Основание для беспокойства – отсутствие ведущихартистов шоу в гастрольных выступлениях коллектива.Пришедшие на концерты "Уральских пельменей" вдвадцатых числах июля зрители были разочарованы. На сцене не появились сразутри звезды этой команды – Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Андрей Рожков.Поклонники шоу в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере забеспокоились.Отсутствие на концертах на Черноморском побережье Рожкова,Михалковой и Мясникова породило слухи о скором распаде коллектива. Масла вогонь подлили и распространенный троицей анонсы: сообщалось, что они собираются выступать осенью с шоу подназванием "Ваши пельмени" с программой "Лучшее". Гастролинамечаются в Тюмени, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске.Надо отметить, что сами артисты не скрывали того факта, чтоне собираются участвовать в летних концертах. Мясников предупреждал об этомсвоих подписчиков в Instagram.Тем не менее, возможность развала команды активно обсуждаюткак в соцсетях, так и в уральских СМИ. Поклонники предполагают, что после разлада с продюсером —экс-директором объединения "Уральские пельмени" Сергеем Нетиевским -в команде назрел конфликт, передают "Вести". Комментаторы отмечают,что шоу без Рожкова и Мясникова – "это уже не пельмени", иотказываются идти на выступления "половинчатого" коллектива.Тем временем стало известно, что бывший "Уральскийпельмень" – КВН-щик, ведущий, шоумен и продюсер Сергей Светлаков – попал врейтинг самых богатых и знаменитых звезд российского спорта и шоу-бизнеса. Втоп-50 журнала Forbes он занял 47 строчку. Годовой заработок Светлаковасоставил 1,8 миллиона долларов.