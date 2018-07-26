УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Макарова Дмитрия Игоревича, 11.09.2006 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Макарова Дмитрия Игоревича, 11.09.2006 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 25.07.2018г.Мальчик ушел от дома № 42 по улице Академика Анохина 25 июля 2018 года около 19:00 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 12-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза серо-голубые.Был одет: в бордовую футболку с белым рисунком на спине, синие шорты до колен, на ногах резиновые шлёпанцы 45-46 размера, при себе были ключи от дома.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11, 8 (495) 437-58-02 или «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93