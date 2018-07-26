На Петровке, 38 состоялось совещание об итогах работы ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве и экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов столицы за первое полугодие 2018 года...

На Петровке, 38 под председательством заместителя начальника полиции полковника полиции Александра Половинка состоялось совещание об итогах работы ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве и экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов столицы за первое полугодие 2018 года.В рамках совещания рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия между следственными, оперативными и экспертно-криминалистическими подразделениями территориальных органов внутренних дел г. Москвы; повышения уровня профессионального мастерства экспертов, в том числе отработка навыков использования современного аналитического оборудования; внедрения новых экспертных методик.В целях улучшения качества выполнения экспертиз и исследований, ведется работа по формированию и ведению экспертно-криминалистических учетов, а также выработаны конкретные меры организационного характера, направленные на совершенствование применения экспертно-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве