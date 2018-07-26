Теперь жители и туристы смогут делать фотографии рядом с необычной композицией

Теперь жители и туристы смогут делать фотографии рядом с необычной композициейВ Костроме компания «Чистый город» сделает проход к цветочным часам, которые украшают набережную города.Как сообщают в пресс-службе администрации, это позволит жителям и гостям сделать красивые снимки рядом с необычной композицией, не повреждая газон.Напомним, что часы расположены на видовой площадке Центрального парка. Рабочие оформили их тагетесом, агератумом и мраморной крошкой.Тропу проложат до 31 июля.