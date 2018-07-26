Узнав, где пожилой мужчина хранит свои сбережения, сиделка похитила часть денежных средств и потратила их на свои нужды...

Оперативники отдела уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району по подозрению задержали женщину, работавшую сиделкой у пожилого москвича.В дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району обратился 94-летний житель столицы заявлением о краже. Они обнаружил, что из конверта, где он хранил свои сбережения, пропала часть денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана 49-летняя приезжая женщина, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Установлено, что злоумышленница работала у пенсионера сиделкой. Узнав, где пожилой мужчина хранит свои сбережения, она похитила часть денежных средств и потратила их на свои нужды.Следственным отделением ОМВД России по Ломоносовскому возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56