Общий материальный ущерб от противоправной деятельности составил около девяноста миллионов рублей...

В полицию поступило заявление от одного из столичных предпринимателей, который сообщил, что его знакомый, занимающийся оптовой и розничной продажей компьютерной техники, смартфонов и мобильных телефонов, предложил заявителю выступить в качестве инвестора денежных средств для дальнейшего расширения бизнеса.Получив от предпринимателя денежные средства, мужчина составил расписку, в которой указал, что инвестору будут ежемесячно выплачиваться проценты, а вложенная сумма будет возвращена в полном объеме в течение нескольких месяцев. Однако через некоторое время мужчина перестал переводить проценты от займа и выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД в Московской области задержали подозреваемого и его соучастника - 30-летнего и 32-летнего жителей Подмосковья. Оперативниками установлена причастность задержанных как минимум к 16 эпизодам аналогичной противоправной деятельности, общий материальный ущерб от которой составил около 90 млн рублей.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.