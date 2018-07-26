Дочь легендарного советского актера Спартака Мишулина – Карина дала откровенное интервью. Актриса уверена, что уже к этой осени скандальная эпопея с ее предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым закончится навсегда.

Дочь легендарного советского актера Спартака Мишулина – Каринадала откровенное интервью. Актриса уверена, что уже к этой осени скандальная эпопеяс ее предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым закончится навсегда.Мишулина рассказала, что сейчас у нее на руках есть вседоказательства и документы подтверждающие, что Еремеев самозванец. Однако, какпризнается сама актриса, сражение за честь поруганного отца будет непростым."К сожалению, там есть сила, – с горечью сообщила Карина -которая пока пытается победить незаконными методами, но я уверена, что мы вшаге от победы. Я прекратила ходить на шоу в тот момент, когда поняла, что, ксожалению, люди не хотят слышать правду. Что люди слышат вранье, когда импоказывают какие-то фальсифицированные бумажки и рассказывают про нашу семьютакое, что даже страшно – они почему-то этому верят. А когда мы приходим сдокументами – этому не верит никто".Мишулина решила, что теперь ноги ее не будет ни на одной программе по этой теме. Она жалеет, что решилась когда-то выступить на телевидении. В тотмомент на семью Карины оказывалось сильнейшее давление, им угрожали. Дочь артиста хотела донести правду до зрителей, найти помощи и защиты. "Быластрашная травля, нам угрожали. Моим детям были такие угрозы… меня лишили работына какой-то момент. (…) Угрожали моим работодателям, что если будут работать сомной, то они тоже работать больше нигде не будут. Были угрозы жизни и так далее",– вспоминает актриса.Карина отмечает, что Тимур и его сообщники все заранееспланировали. "Этот мальчик никто, этот мальчик сделал пластическую операцию,чтобы стать похожим", – рассказала Мишулина.Дочь легендарного артиста не намерена сдаваться. Она верит в скорую победу. Карина признается, что ей уже ничего нестрашно: "С теми документами, которые у нас на руках, что они будут делать? Я незнаю. Единственное если только убить нас? Я думаю это глупо, потому что, еслинас убьют понятно кто это сделал".По словам актрисы, у нее есть документ на 13 листах,доказывающий, что результат ДНК-исследования, который подтвердил ее родственнуюсвязь с Тимуром, подделка. "В Костюме Карлсона никакого живого биоматериала не было", – отмечаетМишулина в интервью изданию Cetre’.Карина уверена, что положительный итог был получен с помощьюсложных манипуляций с образцами. "В мою кровь подмешали чужое мужское ДНК и ястала его сестрой. У нас есть документ от генетика Ефремова", – рассказалазвезда, а после предположила, что скорее всего этот мужской биоматериал принадлежалЕремееву.