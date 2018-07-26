В Новой Москве открылись двери сразу двух новых участковых пунктов полиции, расположенных на территории межмуниципальных отделов МВД России «Куриловское» и «Московский» г. Москвы...

В Новой Москве открылись двери сразу двух новых участковых пунктов полиции, расположенных на территории межмуниципальных отделов МВД России «Куриловское» и «Московский» г. Москвы. Опорные пункты располагаются на первых этажах многоквартирных домов и отвечают самым высоким современным требованиям, в том числе технической оснащенности, что позволит им обеспечить комфортные условия для работы сотрудников полиции и для приема граждан.В помещениях функционально расположены просторные кабинеты участковых уполномоченных полиции для работы с жителями округа, кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, пост автоматизированной охраны видеонаблюдения, кабинет для сотрудников общественной приемной и добровольной народной дружины, а также технические помещения.В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Захаров, начальник УВД по ТиНАО ГУМВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Благов, председатели Общественных советов при ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО Татьяна Косаревич и Павел Ивашкин, главы администраций поселений, руководящий и личный состав Управления, а также представители СМИ.Начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Захаров поздравил участковых с новосельем и пожелал здоровья, а также успехов по службе на новых опорных пунктах.В своем приветственном слове начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов поблагодарил участковых уполномоченных полиции за их работу и отметил, что полицейские Новой Москвы должны иметь комфортные условия работы, чему в настоящее время руководством Управления совместно с префектурой ТиНАО уделяется самое пристальное внимание. Ведь от условий, в которых работают сотрудники полиции во многом зависит спокойствие граждан и правопорядок в округе.Новые участковые пункты полиции открыты по адресам: на территории оперативного обслуживания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы - поселок Щапово, д.51, на территории оперативного обслуживания МО МВД России «Московский» г. Москвы - микрорайон Солнцево -парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, д.13, корп.1Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79