Похищенные денежные средства и имущество на общую сумму свыше 670 тысяч рублей изъяты и в ближайшее время будут возращены законной владелице.

21 июля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от 33-летней жительницы города Москва. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной в Петушинском районе, неизвестные похитили деньги, ноутбук и игровую приставку. Материлаьный ущерб превысил 670 тысяч рублей.В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили личности и местонахождение причастных к краже. Ими оказались двое 21-летних безработных жителей Подмосковья, один из которых ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.Подозреваемые были задержаны на территории Петушинского района и дали признательные показания. Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру ночью, отжав пластиковое окно. Реализовать похищенное фигуранты не успели.В настоящее время следственным отделом Петушинского ОМВД в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенные денежные средства и имущество изъяты и в ближайшее время будут возращены законной владелице.